Fetisch im Park

Der FLC bleibt aktiv und lädt am 19. Juni (am Tag nach der Approved, der Fetisch-Party des Vereins) zum lockeren Picknick-Treff im Frankfurter Ostpark.

Locker heißt: Jeder bringt das mit, was er dabeihaben möchte: Decken, Stühle, Frisbees, Bälle, und Verpflegung. Anders als für die Approved-Party gilt beim Picknick kein Dresscode, aber Kerle in Fetishoutfit sind natürlich bei FLC-Veranstaltungen immer gern gesehen. Apropos sehen: Der FLC-Picknick-Platz im doch recht großen Ostpark findet man am leichtesten, wenn man an der Ecke Ostparkstraße / Saalburgallee den Park betritt.

Das Picknick findet nur bei gutem Wetter statt – bei unklaren Verhältnissen am besten vorab die Facebook-Gruppe des FLC checken.

19.6., Ostpark, Frankfurt, ab 11 Uhr, www.flc-frankfurt.de oder auf Facebook