Foto: Fetish Pub Crawl Frankfurt „FrankfurtFetishPubCrawl"

Der Frankfurter Fetish Pub Crawl nutzt das lange Pfingst-Wochenende für den nächsten gemeinsamen Zug der Fetisch-Freunde durch die Frankfurter Szene. Egal ob Leder-Outfit, Rubber-Anzug, Motorrad-Kombi oder lässige Sportswear: hier geht’s um Sichtbarkeit (daher gerne in vollem Outfit, was allerdings kein Muss ist), vor allem aber darum, um mit Gleichgesinnten einen geselligen Abend zu verbringen, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu knüpfen. Fetisch-Frischlinge können hier außerdem einen guten Einblick in die Szene bekommen.

18.5., Fetish Pub Crawl, Start im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, mehr Infos über „FetishPubCrawl_Frankfurt“ bei Facebook, Insta und Romeo