Frühling, Fetisch, Fun!

× Erweitern Foto: Iwan Valentin Starkbierfest

Dem Fasching folgt bekanntlich die Fastenzeit. Doch keine Sorge, allzu asketisch dürften diese vierzig Tage nicht werden, schließlich haben findige bayerische Mönche das Starkbier zur Kräftigung in dieser genussarmen Phase des Jahres entwickelt.

Da lässt sich das Volk nicht lange bitten und stößt traditionell mit Doppelbock & Co. auf volksfestähnlichen Events an. In der Community ist der kräftige Trank ebenfalls beliebt, und so ist es nicht verwunderlich, dass es dem Münchner Löwen Club (MLC) mit seinem „Starkbier-Fest“ gelungen ist, ein weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekanntes Szenespektakel zu etablieren.

× Erweitern Foto: Iwan Valentin Starkbierfest

Seit 2001 findet der Event statt und zieht Leder- und Fetischmänner aus Deutschland und immer mehr auch aus den europäischen Nachbarländern an. In diesem Jahr findet er vom 11. bis 15. März statt und beginnt mit dem „Meet & Greet“ im Sub (11.3., 19:30 Uhr), bei dem sich Einheimische und Gäste beschnuppern und die Kandidaten zur Wahl des Bavarian Mr. Leather vorgestellt werden.

Wer der Nachfolger des noch amtierenden Titelträgers Stefan Modschiedler wird, ermitteln tags darauf die Gäste des Gala-Abends im Oberangertheater bei Dinner und Show (12.3., 19 Uhr). Die erste Party steigt am Freitag unter dem selbst erklärenden Motto „Piss, Fist & Fuck“ in der Klub-Location UnderGround (13.3., 20 Uhr).

× Erweitern Foto: Iwan Valentin Starkbierfest

Der Samstag startet mit dem Fetisch-Flohmarkt bei Kaffee und Kuchen (14.3., 15 – 18 Uhr, UnderGround) und wird dort ab 20 Uhr bei der „Löwennacht“, dem großen Fetischabend mit allen Dresscodes, fortgesetzt.

Höhepunkt des fünftägigen Treffens zur fünften Jahreszeit ist der GaySunday im Augustinerkeller (15.3., ab 10 Uhr). Im Saal und im Kellergewölbe spielen zwei Livebands, dazu feiern Hunderte von schwulen Jungs bei ebenso vielen Litern Bier bis in den späten Abend hinein.

11. – 15.3., Tickets für die UnderGround-Partys bei Spexter (Müllerstr. 54), Karten für die Wahl und den GaySunday sowie alle weiteren Infos gibt’s online: www.mlc-munich.de