Frühlingsfrische Blumenarrangements

× Erweitern Foto: Blumen Meister Fruehlingsblumen-1

Das Ende des Winters ist in Sicht – damit kommt die Zeit der Erneuerung und des Aufblühens. Was wäre passender, als dies mit handverlesenen, frühlingshaften Blumenarrangements auch zuhause zu feiern? Zwei typische Frühlingsblüher sind die Tulpe und die Ranunkel. Sicherlich ist die elegante Tulpe mit ihren vielen Farben der Star des Frühlings – allein eine klassische Glas-Vase, gefüllt mit roten, gelben und weißen Tulpen zaubert im Handumdrehen strahlende Frühlingsstimmung in jedes Zimmer. „Für einen modernen Twist stellen wir Tulpen gerne mit anderen Frühlingsblumen wie Narzissen oder Hyazinthen zusammen“, erklärt Rene Meister vom Frankfurter Traditionsunternehmen Blumen Meister. „Die Kombination aus Farben und Texturen schafft dynamische Arrangements, die die Frische des Frühlings perfekt einfangen“. Auch die Ranunkel mit ihren üppigen. mehrschichtigen Blütenblättern und lebendigen Farben sind feine Frühlingsboten. Mit einer Farbpallette von zarten Pastelltönen bis hin zu kräftigen Farbschlägen bietet auch sie eine Fülle von Möglichkeiten für frühlingshafte Blumenarrangements.

× Erweitern Foto: Blumen Meister Fruehlingsblumen-2

Bei Blumen Meister kommen die Blumen übrigens nicht vom Großmarkt, sondern direkt vom Produzenten – eine perfekte Mischung aus Frische und Qualität.

Blumen Meister Flagship Store, Große Bockenheimer Str. 46 (Fressgass), Frankfurt, www.blumen-meister.com