× Erweitern Foto: Youn Sik Kim Friedemann Vogel

Friedemann Vogel ist ein Ausnahmetalent: Der gebürtige Stuttgarter begeistert seit vielen Jahren die Tanzbühnen der Welt, von Moskaus Bolschoi Ballett, Tokios New National Theater, dem Royal Swedish Ballet in Stockholm und – last but not least – als erster Solotänzer des Stuttgarter Balletts, dem der Schwabe bis heute treu geblieben ist.

Mit seiner vollkommenen Körperlinie kommt Friedemann Vogel dem Perfektionsstreben des klassischen Balletts sehr nah – und lässt seine Bewegungen dennoch mühelos aussehen. Das hat ihm in seiner bisherigen Karriere kontinuierlich Auszeichnungen beschert – zuletzt wurde er 2019 zum „Dancer of the Year“ vom renommierten Fachblatt „Tanz“ gewählt.

× Erweitern Foto: Youn Sik Kim Friedemann Vogel

Das Erstaunliche: Mit 40 Jahren scheint der Solist auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu sein – nur wenige Tanzkollegen sind in diesem Alter noch aktiv auf den Bühnen zu erleben. Ans Aufhören denkt Friedemann Vogel bislang noch nicht – er ist in Topform. Seine Maxime:

Im Hier und Jetzt leben und jeden Moment mit voller Konzentration auskosten.

Die Regisseurin Katja Trautwein hat Friedemann Vogel in seinem Alltag beim Stuttgarter Ballett begleitet und ist mit ihm um die Welt gereist. Die Premiere ihres dokumentarischen Langfilms „Friedemann Vogel – Verkörperung des Tanzes“ ist an Karfreitag, dem 10.4.2020, im SWR Fernsehen zu sehen.

10.4., SWR Fernsehen, 14 Uhr, auch in der ARD-Mediathek, www.friedemannvogel.com

Das Stuttgarter Ballett bringt auf seinem Youtube-Kanal regelmäßig Ballettabende als Video-on-Demand - check www.youtube.com/c/dasstuttgarterballett