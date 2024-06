FVV 30:30: Tag der offenen Tür

× Erweitern Foto: FVV „3030-FVV“

30 Sportarten in 30 Minuten: Das schafft nur der Schnuppertag des FVV, Hessens größtem LSBTIQ*-Sportverein. Wer schon immer mal wissen wollte, was die verschiedenen Sportabteilungen des FVV so anbieten, kann sich hier einen Nachmittag lang umfassend informieren – und vor allem unglaublich viele der Sportarten live ausprobieren: Noch nie in einem Regattaboot gerudert? Schon immer mal Lust gehabt, auf einem Trampolin zu springen? Oder in den Boxring zu steigen? Kein Problem! Neben Klassikern wie Fitness-Trainings, Volleyball, Schwimmen, Badminton, Tanzen und Fußball bietet der FVV nämlich auch Sportarten, die man dort vielleicht erstmal nicht vermutet: Sportschießen, Rudern, Boxen, Segeln, Trampolinspringen, Pilates oder Yoga. Am 29. Juni präsentieren sich alle 30 FVV-Sportarten in der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule im Gutleutviertel, dem angrenzenden Sommerhoff-Park mit dem Mainanleger. Alle vorgestellten Sportangebote sind in kurzen Schnuppertrainings zum sofortigen Mitmachen geeignet, eine Anmeldung ist nicht nötig, lediglich Sportschuhe und -bekleidung sind mitzubringen. Zu allen Sportarten, die nicht direkt vor Ort ausprobiert werden können, stehen zumindest Trainer*innen und die Abteilungsleiter*innen bereit, um Fragen fachkundig zu beantworten. Der 30:30-Tag des FVV richtet sich sowohl an Vereinsmitglieder als auch alle anderen Interessierten.

29.6., Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule / Sommerhoff-Park / Mainanleger, Gutleuthofweg 2, Frankfurt, 14 – 18 Uhr, www.fvv.org