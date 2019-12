GAB Covermodel 2019 – Hey, good lookin'!

× Erweitern Foto: Hans Keller Covermodel 2019

Vom Dressman bis zum Küchenfeger: Daniel, unser GAB-Covermodel 2019, hat alle Facetten drauf! Beim Shooting im Studio von Hans Keller zeigte sich der Frankfurter professionell, denn er hatte schon Model-Erfahrung gesammelt. Als Kuchen-Fan versorgte er das Team außerdem mit leckeren, selbstgebackenen Cupcakes – da konnte keiner widerstehen! Fotograf Hans Keller legte Wert darauf, neben Daniels charmanter Seite auch den frechen Typ aus ihm heraus zu kitzeln – das ist gelungen! Here we go!

Hans Keller Photography, Onlight Studio, Ederstr. 10, Frankfurt, www.hanskeller.com

Fotos: Hans Keller

Idee und Konzept: Markus Pritzlaff

Styling und Assistenz: Melissa Messerschmidt, Björn Berndt

Make-Up Artist: Wango, delicate-faces

Das Making-of