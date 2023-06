Gemeinsam feiern bei der Stuttgart Pride im Juli!

Angelehnt an das diesjährige Stuttgart Pride Motto „Gemeinsam sicher und stark“ formulieren die drei offiziellen CSD-Partys „Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam feiern wir“.

Und das ist auch genau so gemeint: Die Veranstalter*innen der Lovepop-, Pump- und Queer Harem-Partys in Stuttgart machen am CSD-Wochenende vom 29. bis 30. Juli gemeinsame Sache und bieten am CSD-Samstag zusammen einen spektakulären Event an drei Locations, zwischen denen man mit einem Eintritts-Kombiticket problemlos hin- und her pendeln kann.