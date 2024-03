Get Lost mit der DFDC

× Erweitern Foto: Lucas Piero, pexels.com Wald-quer

Zur Ausstellung „Wälder“ kooperiert die Dresden Frankfurt Dance Company mit dem Senckenberg Naturmuseum und lädt zu einer Erlebnisperformance mit dem bedeutungsvollen Titel „If You Don’t Get Lost In The Woods, You Haven’t Been To The Woods“. Und das ist wortwörtlich gemeint, denn die Tänzer*innen laden zum Rundgang durch das Museum, der neue Perspektiven auf die Exponate, aber auch die Museumsräume eröffnet. Dabei verlieren sich nicht nur die tanzenden Körper im Wald der Ausstellung – auch die Gäste begeben sich auf eine Reise, deren Rätsel man nicht ganz entschlüsseln kann.

16.3., im Rahmen der Vernissage „Wälder“ im Senckenberg Naturmuseum, Senckenberganlage 25, Frankfurt, 16:30 Uhr (vier Slots im 20-Minuten-Takt), weitere Termine: 20.3. sowie im April und Mai, Eintritt frei mit Ausstellungsticket, Anmeldung über museumfrankfurt.senckenberg.de/de/