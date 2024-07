× Erweitern Foto: Tourismus Information Boppard „Wandertage-Boppard“

Globetrotter, die Outdoor-Equipment-Experten, laden in diesem Herbst zu ihren Wandertagen ein – ein abwechslungsreiches Wochenend-Event für Wanderfans und solche, die es werden wollen. Neben geführten Touren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden werden hier auch wichtige Infos rund um den Wandersport und zusätzlich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Erstmals schließen sich bundesweit fast alle großen Globetrotter-Erlebnisfilialen den Wandertagen an und veranstalten eigene, regionale Wander-Events Dazu laden Globetrotter Frankfurt in Kooperation mit Globetrotter Köln vom 11. bis 13. Oktober zu den „Wandertagen Romantischer Rhein“ in eines der schönsten Wandergebiete Deutschlands. Ausgangspunkt ist Boppard im Main-Hunsrück-Kreis; von dort starten verschiedene Touren ins Umland, inklusive toller Highlights wie eine Nachtwanderung oder eine Tour zu einem Klettersteig. „Wir stellen unser Programm gerade noch zusammen“, erklärt Kathrin Böckel, Event-Managerin bei Globetrotter Frankfurt. „Wir werden unter anderem mit Wanderführern vor Ort zusammenarbeiten und auf dem Marktplatz in Boppard entsteht das „Basislager“, ein Treffpunkt, wo man sich zum Beispiel zu Equipment beraten lassen oder verschiedene Produkte testen kann. Drum herum gestalten wir ein Programm, das viele Aktivitäten wie zum Beispiel Yoga beinhaltet“ Neben dem „Globetrotter Outdoor Testival FREILUFT“ im Sommer am Langener Waldsee sind die Wandertage das zweite jährliche Outdoor-Großevent von Globetrotter Frankfurt. „Unser Herz schlägt draußen“ lautet das dazu passende Motto von Globetrotter.

11. – 13.10., Globetrotter „Wandertage Romantischer Rhein“, Boppard. Mehr Infos, auch über die bundesweit veranstalteten Wandertage der anderen Filialen, gibt’s über www.globetrotter.de/wandertage