Good News aus dem English Theatre

× Erweitern Foto: Christoph Boeckheler EnglishTheatre Lösung gefunden: Daniel Nicolai, Intendant ETF, Anna Wagner, Leitung Mousonturm, Ina Hartwig, Kulturdezernentin, Marcus Dross, Leitung Mousonturm

Das über zwei Jahre dauernde, zähe Ringen um die Zukunft des English Theatre ist zu einem positiven Ende gekommen: Das Theater wird im Basement des Gallileo Towers bleiben.

Gemeinsam mit der Stadt, der Commerzbank als ehemaliger Eigentümerin des Gallileo Hochhauses und mit CapitalLand, der neuen Gebäude-Eigentümerin, wurde eine Einigung gefunden. „We’re blown away“, sagte Theater-Direktor Daniel Nicolai sichtlich erleichtert in der Stadtverordnetenversammlung. „Es ist natürlich ganz wichtig für uns, dass das Haus in seiner Spielstätte im Herzen Frankfurts bestehen bleibt und dass wir diesen Kampf gewonnen haben. Aber dass das im Stadtparlament über alle Parteien hinweg so geschätzt und anerkannt wird, ist natürlich wunderbar, vor allem für unsere Mitarbeiter, den ETF-Vorstand und alle unsere Unterstützer, die uns die letzten Jahre durch diese schwierige Zeit getragen haben“. Das Theater kann im Basement des Gallileo Towers bleiben, muss allerdings jetzt für Zeit des anstehenden Hochhaus-Umbaus bis voraussichtlich Ende 2025 auf eine andere Spielstätte ausweichen. Dies wird das ehemalige Fritz Remond Theater im Zoo-Gesellschaftshaus sein, das für das English Theatre nun zu „The English Theatre @ Zoo“ wird. Die Spielstätte teilt sich das English Theatre mit dem Modellprojekt „Junge Theaterwerkstatt am Zoo“, das unter der Regie von Mousonturm, der freien Theaterszene und der Stadt seine Vorbereitungen für das im Haus geplante städtische Kinder- und Jugendtheater startet. Im August sind die ersten Vorstellungen des Jugendtheaterprojekts geplant.

× Erweitern Foto: hr EnglishTheatre-DanielNicolai Daniel Nicolai, Intendant des English Theatre, in der hr-Doku „Kapitalland: Das Geld, die Stadt und die Bühne“ über den Kampf des English Theatre um den Erhalt der Spielstätte.

Dem Team der Theaterwerkstatt sei klar gewesen, dass sich die Kolleg*innen des English Theatre in einer Notlage befinden; von daher sei es keine größere Frage gewesen, sich die Spielstätte vorerst mit dem English Theatre zu teilen, erklärt Mousonturm-Mit-Intendantin Anna Wagner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Eine solche Kooperation wäre in anderen Städten nicht so einfach möglich“, lobte sie Zusammenarbeit. Die Bühnentechnik des English Theatre ist bereits aus dem Gallileo-Turm in die neue Spielstätte umgezogen. Die Zeit des Gallileo-Umbaus möchte das English Theatre auch dazu nutzen, das Theater im Basement des Hochhauses zu renovieren.

× Erweitern Foto: The English Theatre EnglishTheatre-Sylvia

Am 13. April feiert das English Theatre aber zunächst seine erste Premiere in der Übergangslocation am Zoo mit der tierischen Komödie „Sylvia“, einem humorvollen Midlife-Crisis-Schwank, in dem die Hündin „Sylvia“ eine prominente Rolle spielt; das Stück war ein Off-Broadway-Erfolg mit Sarah Jessica Parker („Sex And The City“) in der Rolle der Sylvia. Im Juni folgt dann das Drama „The Two Popes“ – ein fiktives Stück über das Treffen von Papst Franziskus und Papst Benedikt im Jahre 2012. Für den Herbst plant das English Theatre wieder ein Musical – die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Auch die English-Theatre-Specials StreitClub und Poetry Slam können in der Übergangslocation stattfinden. Bemerkenswert an der nun gefundenen Lösung für die Zukunft des English Theatre im Gallileo-Turm ist, dass die Commerzbank für die Übergangszeit dem Theater 1,75 Millionen Euro zur Verfügung stellen muss. Als ehemalige Eigentümerin hatte die Commerzbank das English Theatre lange Jahre unterstützt; nach dem Verkauf des Gebäudes an CapitalLand allerdings völlig überraschend zum 15. April 2023 gekündigt und den Auszug samt Rückbau des Theaters gefordert – dabei aber wohl übersehen, dass ein städtebaulicher Vertrag das Theater im Gebäude vorsieht. Der Streit um diesen Punkt dauerte über zwei Jahre.

The English Theatre @ Zoo, Bernhard-Grzimek-Allee 1, Frankfurt, www.english-theatre.de

Am 3.3. laden die „Junge Theaterwerkstatt am Zoo” und das English Theatre zum Tag der Offenen Tür, bei dem die neuen Räume erkundet werden können.

Tipp:

Die hr-Journalistin Agata Pietrzik hat die sehenswerte Dokumentation „Kapitalland: Das Geld, die Stadt und die Bühne“ über den Kampf des English Theatre um den Erhalt seiner Spielstätte im Gallileo-Tower gedreht. Der Beitrag ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen und wird am 14.3. um 22:30 Uhr im Programm des hr-Fernsehen ausgestrahlt.

www.ardmediathek.de