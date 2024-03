GurLZzz Go Flirty Again

× Erweitern Foto: Thunderpussy MissThunderpussy Miss Thunderpussy

Weils so schön war, lädt Frankfurts Ladies-And-Friends-Party noch einmal zu einem Flirt-Special. All The Single Ladies (und die Friends natürlich auch), die teilnehmen möchten, bekommen am Entrée eine Flirtnummer verpasst. Wer sich für eine der flirty GurLZzz-Gäste interessiert, kann eine kurze Nachricht auf ein Blatt Papier schreiben (!) und am DJ-Pult abgeben. Über eine Leinwand wird dann angezeigt, welche Nummer Post bekommen hat. Zum Aufwärmen gibt’s bis 23 Uhr einen Welcome-Shot aufs Haus.

× Erweitern Foto: Käry DJaneKaery DJane Käry

Getanzt wird natürlich auch: An den Decks sorgen die DJanes Käry und Miss Thunderpussy für echte Party-Power mit einem Mix aus Mainstream-Chart-Hits, 80er- und 90er-Sounds und tanzbaren Electrobeats, diesmal garniert mit einem kräftigen Schuss Housemusic. All The Single Ladies – You Go Here!

15.3., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.gurlzzz.de