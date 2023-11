Gute Tropfen: Hausmesse der Weinhalle

× Erweitern Foto: Weinhalle HausmesseWeinhalle

Seit über 25 Jahren ist die Weinhalle am Frankfurter Merianplatz eine feine Adresse für ausgewählte Weine aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Übersee. Das Team um die Chefs Jochen Müller und Thomas Schlepütz lädt sogar auf der kleinen Terrasse vor dem Ladengeschäft zum Platznehmen ein, wenn es die Jahreszeit erlaubt; hier kann man aus einer wechselnden Karte mit 20 Ausschankweinen wählen.

Top-Termin im Weinhalle-Jahreskalender ist allerdings die beliebte Herbstmesse, die am 4. November wieder in den Naxos Atelier Räumen stattfindet. 19 internationale und deutsche Winzer*innen stellen ihre Weine vor, und es stehen über 130 Weine und Sekte zur Verkostung bereit, begleitet von einem kleinen Catering mit verschiedenen Häppchen. In entspannter und informativer Atmosphäre kann man hier mit den Winzer*innen ins Gespräch kommen und vielleicht sogar einen neuen Lieblingswein entdecken. Egal ob Rot-, Weiß-, Rosé-Wein oder Sekt: Für Kenner und solche die es werden wollen, ist die Hausmesse der Weinhalle ein Pflichttermin!

4.11., Naxos Atelier, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 13 – 18 Uhr, Eintritt 15 Euro (wird beim Weineinkauf ab 80 Euro verrechnet), www.weinhalle-frankfurt.de