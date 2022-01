Homonale Filmfest 2022

× Erweitern Foto: Salzgeber Szene aus „Beyto“

Geballte Queer-Power liefert das Wiesbadener Filmfest Homonale mit elf Filmen am letzten Januar-Wochenende. Hier sind unsere Tipps:

Den Auftakt am 28. Januar macht die Gefühlachterbahn „Siebzehn“: Mitten in der niederösterreichischen Provinz müssen sich die Teenager Paula, Charlotte, Michael, Tim und Lilli mit ungestümem Begehren und ungewohnten Gefühlen auseinandersetzen. Regisseurin Monja Art ist eine authentische Coming-of-Age-Story gelungen.

× Erweitern Foto: Salzgeber Queerfilmnacht Teenager im Sturm der Gefühle: „Siebzehn“

Zu sehen ist außerdem das §175-Drama „Große Freiheit“ mit den herausragenden Hauptdarstellern Franz Rogowski und Georg Friedrich als intensives Männerknast-Freundschaftspaar (28.1.).

× Erweitern Foto: Freibeuter Film #KINO: Große Freiheit §175-Drama mit Franz Rogowski und Georg Freidrich: „Große Freiheit“

In „Beyto“ findet sich der gleichnamige Protagonist in einem vertrackten Dreiecksspiel wieder: Auf der einen Seite sein Schwimmtrainer Mike, in der er verliebt ist, auf der anderen seine traditionell geprägten Eltern und schließlich seine Jugendfreundin, mit der er – listig von Beytos Eltern eingefädelt – sicherheitshalber verheiratet wird (31.1.).

× Erweitern Foto: Salzgeber Balance zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen „Beyto“

In historischen „Ammonite“ verliebt sich die an der männlich dominierten Wissenschaftswelt gescheiterte Paläontologin Mary Anning (Kate Winslet) in die ihr anvertraute melancholische Charlotte (29.1.).

× Erweitern Ammonite

Starbesetzung hat auch das schwule Beziehungsdrama „Supernova“ zu bieten: Colin Firth und Stanley Tucci spielen das langjährige Paar Sam und Tusker, das sich mit einer Demenzerkrankung konfrontiert sieht; gemeinsam machen sie sich auf die Reise um Orte und Menschen aus ihrer Vergangenheit zu besuchen (30.1.).

× Erweitern Foto: 2020 British Broadcasting Corporation, The British Film Institute, Supernova Film Ltd. Harry Macqueen – Supernova Colin Firth und Stanley Tucci als schwules Paar

Zwei Dokufilme sind auch dabei: In „Genderation“ besucht Regisseurin Monika Treut nach 20 Jahren die Protagonist*innen ihrer 1999er Doku „Gendernauts“. Für die sechs Trans* Pionier*innen haben sich in San Francisco nicht nur die Lebensumstände stark verändert … (29.1.)

× Erweitern Foto: Salzgeber Trans* Pionier*innen in „Genderation“

Die Doku „Kink“ besucht die Macher des gleichnamigen erotischen Homo-Fanzines in Barcelona; Paco und Manolo sind auch privat ein Paar und haben mit ihren Fotos eine neue Marke für lässiges schwules Körperbewusstsein und sexuelle Freizügigkeit geschaffen (29.1.). Volles Programm!

× Erweitern Foto: Salzgeber Kink Sexy: Doku über das spanische Homo-Magazin „Kink“

28. – 31.1., Homonale Filmfest in der Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, Wiesbaden, www.homonale-wiesbaden.de