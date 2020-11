IDAHOBITA 2020 im Stream

× Erweitern Foto: Ana Shvets, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBITA UAS

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*-, Trans*- und Asexuellenfeindlichkeit richtet alljährlich am 17. Mai den Blick auf vielfältige Lebens- und Liebensweisen. Zahlreiche Veranstaltungen konnten in diesem Jahr nicht stattfinden, so auch die Aktionswoche der Frankfurt University of Applied Sciences, die vom 11. bis 26. November in Form von kostenfrei zugänglichen Online-Formaten nachgeholt wird.

Foto: Beltz Sexuelle Vielfalt

Seit 2009 bereichert die Hochschule am Nibelungenplatz den Gedenktag mit künstlerischen und wissenschaftlichen Beiträgen; unter dem Jahresmotto „Akzeptanz und Willkommen für Trans*- und Inter*-Personen“ hat das Team in Kooperation mit dem CampusKultur aus fünf Veranstaltungen ein Streaming-Paket geschnürt, das sich besonders an Jugendliche, Eltern und pädagogisches Fachpersonal richtet. Entstanden sind die Vorträge und Workshops im Kontext der Publikation „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“, die am 1. Januar 2021 im Beltz Verlag erscheint.

Eröffnet wird die Aktionswoche am 11. November, von 17 bis 19 Uhr mit dem Vortrag „Geschlechtliche Vielfalt – Negative & positive Erfahrungen junger divers* und trans* geschlechtlicher Menschen“ von Kerstin Oldemeier (Bündnis 90/Die Grünen im Bayrischen Landtag), anschließend gibt’s mit dem Programm „Wörter kennen keine Grenzen“ Queer Poetry von Slam-Poetin und Autorin Annika Blanke.

Am 17. November folgt von 16 bis 18 Uhr ein Vortrag mit Workshop der Autorin und Lehrerin Ursula Rosen zum Thema „Inter* macht Schule“, der sich vor allem an Interessierte aus der pädagogischen Praxis richtet.

Der preisgekrönte Slam-Poet, Autor und Regisseur Sven Hensel präsentiert am 25. November von 18 bis 19:30 Uhr „Queer Slam Poetry“, bevor die Aktionswoche am 26. November mit einem weiteren pädagogisch fokussierten Vortrag mit Workshop endet (16 bis 19 Uhr): „Zwischen Diskriminierung, Unsichtbarkeit und Akzeptanz: Die Situation von LSBTIQ* Kindern und Jugendlichen und wie pädagogische Fachkräfte sie verbessern können“, so der barocke Titel des an der Berliner Humboldt-Universität wirkenden Ulrich Klocke.

11. – 26.11., Teilnahme kostenlos, Information und Anmeldung zu den Online-Veranstaltungen auf www.frankfurt-university.de/idahobita