IDAHOBITA* am Römer und Klaus-Mann-Platz

Die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF setzt ihre Aktion am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans*- und Asexuellenfeindlichkeit unter das Motto „Mehr Schutz für queere Menschen“ und greift damit ein aktuelles Thema auf: Die gewalttätigen Übergriffe in der Frankfurter Innenstadt.

Carsten Gehrig von der AHF erklärt: „Die niedrigen Zahlen queerfeindlicher Übergriffe in der Polizeistatistik erzeugen in der Stadtgesellschaft den trügerischen Eindruck vermeintlicher Sicherheit der queeren Minderheit in ihrer Mitte“.