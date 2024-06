„Queer Up Comedy!“ in „The Länd“

× Erweitern Foto: Queer Up Comedy „LiloWanders” Lilo Wanders

Im Juni 2023 feierte die queere Comedyshow „Queer Up Comedy!“ ihre ausverkaufte Premiere im Kölner Gloria Theater. Wie so oft stand hinter dem Erfolg zuerst eine ganz simple Idee: Man müsste im Pride Month doch mal eine queere Comedyshow veranstalten. Das dachte sich der Stand-up-Comedian Markus Barth; gesagt, getan, die Idee fand sofort Anklang und gipfelte in der legendären Showpremiere 2023.

Foto: Queer Up Comedy „MarcusBarth“ Foto: Queer Up Comedy „Wommy” Foto: Queer Up Comedy „MarcelMann”

In diesem Jahr geht „Queer Up Comedy“ im Pride Month auf Tour und findet neben Köln auch in Hamburg und Stuttgart statt. Das Line-up vereint die Speerspitze der queeren Comedy-Szene Deutschlands – in Stuttgart sind dabei: Teresa Reichl, Lilo Wanders, Frl. Wommy Wonder, Julia Brandner, Sascha Korf, Marcel Mann und DJ Lana Delicious. Durch das Programm führt natürlich Markus Barth. Mal laut, mal leise, mal zeitlos, mal hochaktuell, aber in jeden Fall wahnsinnig unterhaltsam!

6.6., Theaterhaus, Siemensstr. 11, Stuttgart, 20:15 Uhr, www.theaterhaus.com, www.queerup-comedy.de