Foto: Salzgeber Im Stillen lauut

Therese Koppes Doku „Im Stillen laut“ portraitiert das ungewöhnliche Leben von Erika Stürmer-Alex und Christine Müller-Storsch.

Die beiden älteren Damen leben auf einem Künstlerhof in Brandenburg und erinnern sich an die gemeinsamen Jahre in der DDR, ihre Stasi-Akten und das Leben im wiedervereinigten Deutschland. Ein Leben in beharrlicher Selbstbehauptung, die selbst im Alter nicht nachlässt. Therese Koppe zeichnet mit Tagebuchauszügen, privaten Fotos und Filmsequenzen von Kunstperformances ein persönliches Bild der beiden Frauen.

11., 18. und 25.10., Matinee im Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 12:30 Uhr, www.malsehnkino.de