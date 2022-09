Individuelles Design von Bad bis Bett

× Erweitern Foto: Hedegger

Hedegger verleiht den Möbeln genau den Charakter, der am besten zur Persönlichkeit passt. Eine riesige Auswahl an Materialien und Farben zur Gestaltung der Oberflächen macht alles möglich: Man kann die natürliche Wärme von Holz mit der rauen, kühlen Entschlossenheit von Echtbeton kombinieren oder die Klarheit und Transparenz von Glas mit den Emotionen eines persönlichen Lieblingsfotos ergänzen.

Auch die Innenausstattung lässt sich individuell abstimmen: auf die Körpergröße oder auf die der Schätze, die untergebracht werden sollen. Mit herunterziehbaren Kleiderstangen, Krawattenhaltern oder magnetischen Taschenboxen lassen sich Schränke kreieren, die alle Träume erfüllen. Neben einer Menge unterschiedlicher Designs und Farben können hier sogar individuelle Druckgrafiken, wie zum Beispiel eigene Fotos, verarbeitet werden. Ein Schlafzimmerschrank mit Sternenhimmel-Dekor oder romantischer Südseestimmung? Oder das Emblem der Lieblingsmannschaft … Das macht jeden Schrank zum Unikat! Inspiration bieten die Showrooms von Hedegger in Frankfurt und Wiesbaden.

Die exklusiven Cabinet-Partner: Hedegger in Frankfurt, Friedensstr. 1 (am Willy-Brandt-Platz) und Hedegger in Wiesbaden, Wilhelmstr. 2 – 4 (gegenüber RMCC), www.hedegger.de