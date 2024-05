Kafka als Ballett

× Erweitern Foto: Aviv Perets, pexels.com „Kafka“

Das spanische Kollektiv Kor’sia ist zu Gast beim Hessischen Staatsballett und entführt das Publikum mit der Auftragsarbeit „Kafka“ in das mysteriöse Universum des in Prag geborenen Schriftstellers. Kor’sia ist bekannt für visuell beeindruckende Choreografien – die besten Voraussetzungen also, um das kaleidoskopartige Wesen der „kafkaesken“ Texte auf der Theaterbühne umzusetzen. Das 2015 gegründete und in Madrid ansässige Kollektiv Kor’sia steht unter der künstlerischen Leitung des italienischen Choreografen-Duos Mattia Russo und Antonio de Rosa. Die beiden gehören zu den aufstrebenden Stars der internationalen Choreografieszene: Sie haben für verschiedene europäische Theater Tanzchoreografien entwickelt und wurden unter anderem 2018 mit dem Jurypreis der Tanzplattform Bern ausgezeichnet.

24.5., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 26. und 30.5. sowie im Juni, www.hessisches-staatsballett.de