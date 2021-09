Karaoke und Bearlounge

× Erweitern Foto: Miss Mary Lucky's Tina vom Lucky's

Mit der beliebten Karaoke-Show verabreicht Tina Tannert und das Lucky´s-Team immer dienstags und jeden zweiten Samstag im Monat ab 20 Uhr ein garantiert rezeptfreies Mittel gegen den aufkeimenden Herbst-Blues.

Egal, ob nach wochenlangem Training unter der Dusche oder ganz spontan: Wer sich berufen fühlt, meldet sich simpel per Smartphone an und darf sicher sein, in der munteren Gästeschar ein dankbares und euphorisches Publikum zu finden. Für die ausreichende Befeuchtung der Stimmbänder ist natürlich bestens gesorgt.

Am 2. Oktober startet außerdem nach langer Pause eine neue Ausgabe der Bearlounge – für alle die es etwas kerliger mögen. DJ Zinner ist auch wieder mit dabei.

Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 20 Uhr (Bar ab 15 Uhr geöffnet), www.luckys-frankfurt.com