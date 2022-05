Keine Gewalt gegen queere Menschen!

× Erweitern Foto: Queer Pride Würzburg

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie IDAHOBIT lädt der Würzburger CSD-Verein Queer Pride Würzburg zum Aktionstag auf dem Unteren Markt.

Am Infostand gibt’s viel Wissenswertes über die aktuelle Lage queerer Rechte weltweit: Denn nicht nur in fernen Ländern werden queere Menschen verfolgt oder sogar mit der Todesstrafe bedroht, auch in Deutschland steigt die Zahl hassmotivierter Straftaten gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche Menschen an: „2021 zählte die Bundesregierung 1051 Fälle – das sind pro Tag drei Fälle“, erklärt der Verein in seiner Mitteilung.

Im Rahmen des Aktionstags wird auch die neue, große Regenbogenfahne erstmals zum Einsatz kommen.

17.5., IDAHOBIT Infostand, Unterer Markt, Würzburg, 17 – 19 Uhr, www.queerpridewue.de