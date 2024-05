Kino am Mittwoch: Joyland

× Erweitern Foto: Filmperlen „Joyland-1“

In der Kinoreihe der Mainzer Bar jeder Sicht läuft der hochgelobte und mehrfach preisgekrönte pakistanische Film „Joyland“ über die Liebe eines jungen Mannes zu einer trans Künstlerin. Haider, der jüngste Sohn einer pakistanischen Großfamilie, entspricht als arbeitsloser, lediger Tagträumer in keiner Weise den Erwartungen seiner konservativen Familie – obwohl er sich um seine Nichten kümmert und den kranken Vater pflegt, während seine Frau Mumtaz als Kosmetikerin Geld verdient. Sein Ansehen wird auch nicht größer, als er unverhofft Arbeit findet: Als Tänzer in der Show der transgender Sängerin Biba; diesen Job hält Haider besser geheim. Aber Biba fasziniert ihn. Als seine Gefühle intensiver werden, manövriert sich Haider noch weiter ins moralische Dilemma und muss auf dem Grat zwischen den Erwartungen seiner Familie und seiner persönlichen Freiheit balancieren.

Neben Ali Junejo als Haider ist die transgender Schauspielerin Alina Kahn als Biba zu sehen – es ist das erste Mal, dass eine trans Schauspielerin eine Hauptrolle in einem pakistanischen Film spielt, und war gleichzeitig der erste pakistanischer Film, der im offiziellen Programm der Filmfestspiele in Cannes gezeigt wurde und nicht nur für Standing Ovations sorgte, sondern unter anderem auch mit der Queer Palm 2023 ausgezeichnet wurde. Weitere Preise folgten. In Pakistan selbst wurde der Film zensiert: Zunächst als Angriff auf den Islamischen Glauben wegen „Glamourisierung von Transgender und ihrer Liebesaffären“ bewertet und verboten, kam „Joyland“ nach öffentlichen Protesten und mit Kürzungen trotzdem zum geplanten Starttermin in die pakistanischen Kinos.

15.5., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.barjedersicht.de