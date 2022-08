Klasse statt Masse

× Erweitern Foto: Lorey

Das Traditionsgeschäft Lorey feiert in diesem Jahr sein 226. Jubiläum: Seit 1837 bietet die Firma eine hervorragend kuratierte Auswahl an Haushaltwaren mit besonderer Qualität.

Philipp Keller die Lorey-Philosophie auf den Punkt. „Ein ganz entscheidender Charakterzug unseres Hauses ist Leidenschaft“, so Keller, der das Familienunternehmen in der sieben Generation leitet.

„Nur wenn man das Produktangebot mit viel Liebe zusammenstellt, entsteht am Ende ein Sortiment von Lieblingsstücken“. Damit sind vor allem hochwertige Haushaltswaren gemeint, für die Lorey bekannt ist: Ein ausgesuchtes Sortiment mit hohem Anspruch an Design, Funktionalität und Exklusivität.

Dazu kommen besondere Service-Leistungen wie die persönliche Stilberatung oder die Möglichkeit, die neue Tischausstattung, zum Beispiel Bestecke, zu Hause zu testen. „Ein gutes Geschirr begleitet einen viele Jahre – da sehen wir uns in der Verantwortung, die richtige Wahl zu unterstützen“, erklärt Philipp Keller.

Seit 2020 findet man Lorey im ersten Stock des MyZeil Komplexes – das ursprüngliche Lorey-Domizil gegenüber in der Großen Eschersheimer Straße wurde nach über 100 Jahren bewusst aufgegeben – denn Veränderungen gehören zum Erfolg eines Traditionsunternehmens dazu: „Unser neuer Shop im MyZeil führt unseren Anspruch mit einem neuen Stil weiter“, so Philipp Keller. „Besonders der verstärkte Fokus auf nachhaltige, langlebige Produkte zahlt sich aus. Wir präsentieren die Ware ganz anders als zuvor, inspirieren durch Tischarrangements, leisten uns gleichzeitig aber weiterhin eine hohe Zahl an Fachkräften vor Ort.“

Und auch den Sprung in die digitale Welt hat Lorey mit seinem neuen Onlineshop gemeistert. Die Arbeit hat sich gelohnt: Im Februar dieses Jahres wurde Lorey mit dem deutschen „Handelsoscar“, dem „gia Award 2021/22“, ausgezeichnet.

Lorey im 1. OG MyZeil, Zeil 106, Frankfurt, www.lorey.de