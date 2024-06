Konzert für Vielfalt – Mainsirenen sind dabei!

× Erweitern Foto: Ernst Stratmann „Mainsirenen“

Der Sängerkreis Offenbach lädt am 8. Juni zum „Chorkonzert der Vielfalt“. Unter den vier teilnehmenden Chören sind auch die Mainsirenen, Frankfurts schwuler Chor, die in ihrer Liedauswahl das schwule Leben mit viel Selbstironie und einem kräftigen Augenzwinkern portraitieren. Weitere Chöre sind pro:ton aus Offenbach, Young Voices aus Dietesheim und die „Gesellschaft der Freunde 1856“ aus Seligenstadt. Das Konzert gehört zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Offenbacher Musiknoten-Verlags André eingeladen wird. Mit seiner Idee, 1774 eine Noten-Druckerei zu gründen, war der Musiker, Komponist und Musikverleger Johan André ein echter Pionier. Die verschiedenen Jubiläums-Veranstaltungen sollen vor allem die Vielfalt des André-Verlags dokumentieren – das „Chorkonzert der Vielfalt“ hat den Fokus auf die Fröhlichkeit. Pianist Olaf Joksch-Weinandy wird in Ergänzung der Chorbeiträge heitere Klavierstücke aus dem Archiv des Musikverlags spielen. Durch den Abend führt der Sänger, Entertainer und Radio-Moderator Bastian Korff.

8.6., Alte Schlosserei, Andréstr. 7 (Zufahrt über Goethering), Offenbach, 19 Uhr, andre250.de