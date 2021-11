Kristof und die Pet Shop Boys

× Erweitern Foto: Gunnar Klack

„West End Girls“, „It’s a Sin” oder „Being Boring”: Die Hits des britischen Duos Pet Shop Boys haben sie zu einer der prägendsten Bands der 1980er gemacht.

Für Autor Kristof Magnusson sind die Pet Shop Boys noch mehr: Seit dem Grundschulalter sind sie seine Wegbegleiter, haben in Teenagerjahren seine musikalische Sozialisation begründet, waren beim Studium, seinen ersten Schritten als Autor, bei grässlichem Liebeskummer und sogar bei seiner Midlifekrise dabei – in allen Lebensphasen haben die Songs der Pet Shop Boys Kristof Magnusson Orientierung geboten.

Und obwohl sie sich niemals als schwule Rolemodels verstanden wissen wollten, ist Magnusson ihnen trotzdem bis heute treu geblieben. In seinem autobiografischen Roman ergründet er, was die Pet Shop Boys so universell und zeitlos macht und welche Stärke in den vermeintlich oberflächlichen Songtexten und Kompositionen liegt.

Ein Plädoyer, nicht nur für die Pet Shop Boys, sondern für den Genius der Popmusik und der Kunst – im Dezember als Lesung in Darmstadt zu hören.

2.12., Centralstation, Im Carree, Darmstadt, 19:30 Uhr, www.centralstation.de, „Pet Shop Boys“ von Kristof Magnusson ist bei KiWi erschienen