Kultur und Kulinarik in Bad Vilbel

× Erweitern Foto: restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE „AlteMuehle-1“

Ein origineller wie originaler Ort ist das „restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE“, das in der Tat im Erdgeschoss einer ehemaligen Getreidemühle direkt am Nidda-Ufer in Bad Vilbel eingerichtet ist. Im Sommer kann man auf den Treppenstufen zum Fluss hinunter mit einem Drink den Sonnenuntergang bewundern oder von der hübschen Restaurant-Terrasse einen Blick auf die malerische Wasserburg werfen, die Heimat der alljährlichen Vilbeler Burgfestspiele. Und obwohl sowohl die Alte Mühle als auch die Wasserburg mitten in Bad Vilbel liegen, herrscht hier am Kurpark, eine ausgesprochen entspannte Atmosphäre.

× Erweitern Foto: restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE „AlteMuehle-2“

Das Team der Alten Mühle um die beiden Chefs Alfred Di Rienzo und Daniel Hertzog begrüßt ein bunt gemischtes Publikum aus Ortsansässigen, Ausflugs-Gästen, Flaneuren und Genießern. Auf der Speisekarte findet man eine moderne Cross-Over-Küche mit asiatischen, spanischen, österreichischen und hessischen Einflüssen, inklusive vegetarischen und veganen Gerichten, vom À-La-Carte-Frühstück über Mittagstisch und Kaffee und Kuchen bis zum Dinner. Abgebrundet wird das kulinarische Erlebnis dann und wann mit kleinen Sonntags-Konzerten der Musikschule Bad Vilbel, die ebenso wie ein Theater und das Kino Alte Mühle im oberen Teil des Gebäudes beherbergt sind. Ebenso gibt‘s hier Raum für private Feiern oder Firmenevents. Schönes Fleckchen, nette Leute, feines Essen, reizvolle Atmosphäre – das ist immer einen Ausflug wert!

restaurantcafé in der ALTEn MÜHLE, Lohstr. 13, Bad Vilbel, Tel 06101 127283, Di bis Fr 11 – 24 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 10 – 24 Uhr, www.altemuehle.net