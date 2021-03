Kunst im digitalen Dialog

× Erweitern Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung – Norbert Miguletz Liebieghaus

Wer kunstbegeistert ist und sich nach Monaten des Entzugs bereits dabei ertappt, wehmütig in alten Ausstellungskatalogen zu blättern, der sollte einen Blick auf die digitalen Angebote werfen, die inzwischen von fast allen Kultureinrichtungen aufwändig gepflegt werden. Besonders spannende Formate haben das Städel Museum und das Liebieghaus in Frankfurt entwickelt; der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Austausch.

Foto: Städel Museum Max Beckmann Max Beckmann (1884–1950) Selbstbildnis mit Sektglas, 1919, Öl auf Leinwand, Gemeinsames Eigentum mit dem Städelschen Museums-Verein e.V., der Ernst von Siemens Kunststiftung und der Bundesrepublik Deutschland

„Museum für zu Hause – Live“ heißt das Programm, das aus drei regelmäßigen Veranstaltungsreihen in Form von Zoom-Konferenzen besteht. In den klassischen „Online-Touren“ stellen Kunstvermittler*innen ausgewählte Werke der Kernsammlungen und aktueller Sonderausstellungen vor; zur Wahl stehen die Retrospektive zu Max Beckmann und „Schaulust. Niederländische Zeichenkunst des 18. Jahrhunderts“ des Städels und die viel beachtete Ausstellung „Bunte Götter“ des Liebieghauses.

Wer sich zu angeregten Gesprächen animiert fühlt, ist bei der „Online-Session“-Reihe goldrichtig, die besonders spannend in Verbindung mit einer vorherigen Führung sein dürfte. Neben der wechselvollen Wirkungsgeschichte Max Beckmanns und der „Streitfrage Farbe“ wird hier auch das brisante Thema „Macht der Bilder“ aufgegriffen, das sich mit Manipulation etwa durch soziale Netzwerke und Propaganda auseinandersetzt.

Die ewigen Themen Liebe, Lust und Macht stehen im Zentrum des neuen Städel-Formats „Online-Dialog“, in dem zwei Kunstexpert*innen miteinander und mit dem Publikum in garantiert heiße Diskussionen geraten.

Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung – Norbert Miguletz Bunte Götter Experimentelle Farbrekonstruktion eines Kuros (Statue eines nackten jungen Mannes), Marmorstuck auf Gipsabguss, Naturpigmente in Eitempera, H. 153 cm, 2015, Liebieghaus Skulpturensammlung (Liebieghaus Polychromy Research Project), Frankfurt am Main, Inv. St.P 709, Original: Griechenland, Tenea, um 530 v.Chr., Marmor, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, München, Inv. GL 168

Bei der Auswahl eines Favoriten mag also das eigene Temperament durchaus eine Rolle spielen; die Veranstaltungen bieten sich zudem prima für gemeinsame „Besuche“ an. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt, es empfiehlt sich also ein vorzeitiger Blick in den Online-Shops der beiden Museen.

Update

Seit dem 11. März öffnen die Museen auch ihre regulären Pforten; in den Online-Shops können Zeitfenstertickets erworben werden, um endlich wieder live (und mit sicherem Hygienekonzept) die regulären und Sonderausstellungen zu erleben. Glücklicherweise war en Verlängerungen fast aller Sonderausstellungen möglich, Infos dazu gibt’s ebenfalls Im Netz.

Infos, Termine und Zeitfenstertickets gibt’s auf www.staedelmuseum.de und www.liebieghaus.de