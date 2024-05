Lä Lä Länd: Bärendisco XXL

× Erweitern Foto: Andy RX „AndyRX“ DJ Andy RX ist der amtierende Mr Bear Germany

Vom 8. bis 12. Mai wird Stuttgart das Zentrum der Bärenszene – dann laden die Stuttgarter Bären unter dem Motto „Lä Lä Länd“ zum Bärentreffen 2024. Insgesamt 14 (!) Events zählt das umfangreiche fünftägige Programm – da wird gewandert, sauniert, geschwommen, geschlemmt, getrunken, gecruised, geflirtet und geschunkelt und natürlich bei der Bärendisco XXL getanzt.

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bären „StuttgarterBaeren“

Höhepunkt des abwechslungsreichen Programms wird eben diese große „Bärendisco XXL“ am Samstagabend. Prominenter Gast ist DJ Andy RX, der amtierende Mr. Bear Germany, der am Abend des 11. Mai – vielleicht sogar mit Schärpe – für den richtigen Party-Sound im Club Make in Fellbach (!) sorgen wird. Als Verstärkung ist Criz ebenfalls an den DJ-Decks dabei und wird die Bären-Crew zum Tanzen bringen. Da die Bärendisco XXL mit dem Finale des diesjährigen ESC zusammenfällt, bietet Bärendisco XXL außerdem ein ESC-Viewing in einem separaten Raum.

× Erweitern Foto: Criz „Criz“ DJ Criz

Als besonderes Warm-up zur Party wird im Club vorab der Kurzfilm „Bear Strong“ gezeigt; die Regisseure Nikolai Solowjow und Lukasz Majcher portraitieren in ihrer Filmdoku den Alltag von Mitgliedern der Bären-Community und gehen dabei auch unbequemen Fragen nach, wie der nach der psychischen Gesundheit innerhalb der Bear Community. Der Film entstand mit Mitgliedern der Berliner Bären – also dürfte man einige bekannte Gesichter auf der Leinwand erkennen.

Checkt die Website der Stuttgarter Bären zur Anmeldung für einzelne Events mit beschränkter Teilnehmerzahl. Die Bärendisco XXL hat keine Beschränkungen, aber es gibt einen VVK über die Website.

8. – 12.5., Stuttgarter Bärentreffen, Infos und Anmeldung für Events über www.stuttgarter-baeren.de

11.5., Bärendisco XXL, inkl. ESC-Viewing und Warm-up-Film „Bear Strong”, Club Make, Salierstr. 46, Fellbach, 20 Uhr