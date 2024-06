Ladies Takeover – der Relaunch!

× Erweitern Foto: Kampus Production, pexels.com „LTOF“

Takeover-Partys waren in den 1990ern Zeichen des neuen, queeren Selbstbewusstseins. Die Idee: Eine Gruppe Queers „entert“ ohne Vorankündigung eine „Hetero“-Bar und verbringt dort einen Abend. Bei den heutigen Takeover-Partys werden die Barbesitzer zwar vorab informiert, aber immerhin gibt es noch Takeover-Partys. Der Frankfurter Ladies-Takeover startet nach einer Pause seine Reihe am 14. Juni wieder neu und lädt unter dem Motto „We Love To Introduce You“ im Juni zum Treff im Lilium (Leipziger Straße 4); als Special gibt’s dort Public Viewing des EM-Auftaktspiels Deutschland gegen Schottland.

14.6., Ladies Takeover Friday, 20 Uhr, mehr Infos über www-ladies-lounge.org