Lauf für mehr Zeit – Zeichen für Vielfalt am 10. September

Der Lauf für mehr Zeit, der jährliche Benefizlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF, ist heute mehr als ein Volkslauf, der Spendengelder für die AHF generiert. Er ist vor allem auch ein Zeichen gegen Diskriminierung und für mehr Solidarität.

× Erweitern Foto: Thomas Zöller Lauf für mehr Zeit

Anika Pilger als Hauptorganisatorin und HaLu Landvogt als Ehrenamtler sind für den Förderverein der AHF mit der Organisation des Lauf für mehr Zeit betraut. Am Lauftag selbst kommen nochmal rund 120 ehrenamtliche Helfer*innen dazu.

Bereits seit 28 Jahren gibt es den Lauf für mehr Zeit.

Die Idee: Zum einen fließt das Startgeld der Teilnehmenden an die AHF, zum anderen sammeln Spendenläufer*innen im Vorfeld im Freundes-, Bekannten- und Kolleg*innenkreis Geld für die AHF. 2018 konnte mit 4.575 Teilnehmenden die Summe von 121.000 Euro gesammelt werden.

Geld, das die AHF dringend benötigt, denn ihr vielfältiges Beratungs- und Betreuungsangebot wird zum größten Teil durch Spenden finanziert.

Während der beiden Pandemiejahre konnte der Lauf nur in abgespeckter Version stattfinden.

Entsprechend niedrig fielen die Spendensummen aus: 2020 37.000 Euro, 2021 nur etwas mehr als 28.000 Euro. Da zusätzliche Spendenquellen wie die CSD-Tombola oder das Sommerfest in der Alten Gasse ebenfalls nicht mehr stattfanden, trifft es die AHF umso härter.

Foto: AHF HaLu Landvogt HaLu Landvogt

Dass der Lauf für mehr Zeit überhaupt noch stattfinden kann, liegt auch an den vielfältigen Sponsoren der Veranstaltung, wie der VGF, dem Infektiologikum, Hornbach oder dem Frankfurter Laufshop, um nur ein paar der langjährigen Sponsoren zu nennen. „Die haben uns die Treue gehalten“, sagt HaLu Landvogt.

„Und ich würde mich freuen, wenn, ähnlich wie beim JP Morgan Lauf, noch mehr Firmen Solidarität zeigen und sich für die Arbeit der AHF engagieren würden. Denn jeder, der bei Lauf dabei ist, setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung – nicht nur beim Thema HIV und Aids“.

Denn genau wie sich die medizinische Behandlung von HIV und Aids sich in der vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. hat sich auch die Arbeit der AIDS-Hilfen verändert. Die AHF beschreibt sich heute als „Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit“ mit „klassischer“ HIV-Prävention und -Versorgung aber vor allem auch einer Vielzahl von unterschiedlichen Beratungsangeboten für queere Menschen.

× Erweitern Foto: eLHiT

Das beim Lauf gesammelte Spendengeld fließt in die vielen Projekte der AHF, unter anderem in die Beratung für queere Geflüchtete „Rainbow Refugees“ und das Safe-House „La Villa“ sowie den Tagestreff „bASIS“. „Für mich als HIV-Positiver ist die bASIS besonders wichtig“, meint HaLu. Die bASIS ist der Treff für HIV-Positive und Menschen mit Aids, die selbst zu wenig finanzielle Mittel haben, um am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen. Die bASIS schützt mit ihren Angeboten vor Isolation und Einsamkeit.

„Das Schöne beim Lauf für mehr Zeit ist die Vielfalt“, erklärt HaLu Landvogt. „Da spürt man einen großen Zusammenhalt. Und das ist das, was mich persönlich motiviert, mich jedes Jahr zu engagieren“. HaLu ist als Ehrenamtler seit 25 Jahren beim Lauf dabei.

Foto: eLHiT Foto: eLHiT Foto: eLHiT

Am wichtigsten ist Anika Pilger und HaLu Landvogt in diesem Jahr vor allem, die Zahl der Teilnehmenden wieder zu steigern – „natürlich auch die Spendenläufer*innen, die zusätzlich Geld sammeln“, ergänzt HaLu. Ein Online-Tool auf der Website vereinfacht das Spendensammeln. „Und wer nicht mitlaufen kann oder will, kann gerne auch Zeit spenden, indem er als Helfer*in am Lauftag in unserem Team dabei ist“. Neben den schnellsten Läufer*innen werden auch die die erfolgreichsten Spendenläufer*innen mit wertvollen gespendeten Preisen belohnt. „Auch mit diesen Preisen können Unternehmen etwas zum Lauf für mehr Zeit beisteuern“, meint HaLu Landvogt.

Online kann man sich noch bis zum 3. September für die 5- oder 10-Kilometer-Strecke oder für die Walking-Gruppe registrieren, am Lauftag selbst kann man sich nachmelden. Der diesjährige Lauf für mehr Zeit steigt am 10. September, das dazugehörige Communityfest auf dem Opernplatz mit Bühnenprogramm startet um 12 Uhr.

10.9., Lauf für mehr Zeit, Opernplatz, Frankfurt, 12 Uhr, Läufe beginnen um 15 Uhr, mehr Infos und Anmeldung über www.lauf-fuer-mehr-zeit.de