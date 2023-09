× Erweitern Foto: RUN 4 FFWPU, pexels.com, gemeinfrei

Der Sportverein Abseitz lädt auch in diesem Jahr wieder zum LebenSlauf, dem Benefiz-Stadtlauf zu Gunsten einer LSBTIQ*-unterstützenden Organisation.

Anmelden kann man sich Online bis zum 15. September oder am Lauftag ab 9:30 Uhr am Startpunkt. Der Startschuss fällt um 10:30 Uhr für die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke. Im Anschluss gibt’s ein kleines Fest im Park mit Siegerehrung, Kaffee, Kuchen und Maultaschen. Die Erlöse gehen in diesem Jahr erneut an Just Human e.V. und das Regenbogen Refugium im Zentrum Weissenburg; beide kümmern sich um LSBTIQ*-Geflüchtete.

17.9., Park an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Sickstr. 165, Stuttgart, 10:30 Uhr, www.stuttgarter-lebenslauf.de