Lovepop – Forest Of Love

Die Stuttgarter Lovepop lädt im August gleich zwei Mal ins Freie: Zum „Forest of Love“ in Weitmanns Waldhaus und zum Lovepop „in & im Fluss“-Festival an Fridas Pier am 25. und 26. August.

Los geht’s am 12. August mit dem „Forest of Love“ Tages-Festival in Weitmanns Waldhaus. Ab 14 Uhr kann man hier im gemütlichen Biergarten chillen, sich in Liegestühlen am neu aufgeschütteten Sandstrand im Wald lümmeln oder am angrenzenden Sportplatz spielen; es gibt eine Tischtennisplatte mit Ausleih-Schlägern, Frisbee und Federballschläger müssen selbst mitgebracht werden.

Natürlich wird auch getanzt: Für den fluffigen Sommersound von Pop bis Elektronischem sorgen die DJs Matthew Black und Lukas. Ansonsten ist natürlich für alles gesorgt, was man für einen unbeschwerten Tag im Freien braucht: Die Welcome-Shots übernimmt Deena Fox, für den Hunger gibt’s Kuchen, eine Grillstation und weitere Essens-Stände mit Leckerem, von fleischlich über vegetarisch bis vegan, für den Durst verschiedene Getränkestände von Kaffee und Limo über Schnaps bis Cocktails. Picknickdecke und Sonnencreme nicht vergessen! Gefeiert wird bis spät in die Nacht – besonders toll mit der Nachtillumination.

12.8. Weitmanns Waldhaus, Rotenwaldstr. 373, Stuttgart, ab 14 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart