Lovepop Ladiespower

Im April ist bei Stuttgarts Wildstyle-Party Frauenpower angesagt: Drei DJanes bringen Pop, Dance, Black, R’n’B, queer Classics und elektronische Tanzmusik ins White Noise.

Den Club-Floor teilen sich Ferial und Gaisma. Für Ferial, der Resident-DJane und Eventmanagerin von Fridas Pier, wo die Lovepop im Sommer residierte, ist es die erste Lovepop-Experience als DJane. Ihr Sound ist eine Symbiose aus melodischen und dunklen Vibes, garniert mit epischen Vocals, kraftvoll treibenden Basslines und einem Touch Disco. Gaisma, ihres Zeichens ausgebildete Tänzerin, Musikerin, Produzentin und Künstlerin, entzieht sich bei ihren Sets auch üblichen Musikgenres und überrascht die tanzwütige Crowd mit einem energetischen Mix.

Im Bar-Floor steht die charmante Anna Andersson hinter den Decks und bringt mit ihrem erfrischenden Mixed-Music-Set von Pop über R’n’B bis House mächtig viel Power unters tanzende Volk. Ab April hält bei der Lovepop der Sommer wieder Einzug – das bedeutet, dass es keinen Extra-Floor in Breitengrad17 gibt; die erweiterte Lovepop-Edition gibt’s dann wieder zum Pride-Warmup am 22. Juni und zur Pride Edition am Wochenende der Stuttgart Pride am 27. Juli.

6.4., White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.inof/stuttgart