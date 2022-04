Maitreffen der Leder- und Fetisch-Community

× Erweitern Foto: Dirk Neubacher, info@dirkdual.de

Nach gefühlt endlosen zwei Jahren Pandemiepause kann der LC Stuttgart in diesem Jahr wieder zu seinem beliebten Maitreffen einladen. Erwartet werden Fetisch-Kerle aus ganz Deutschland für ein gemeinsames ereignisreiches Wochenende.

Foto: Klaus Hausmann, pixabay.com, gemeinfrei LC Stuttgart - Fetisch-Flohmarkt

Die Highlights: Zum Auftakt am 28. April gibt‘s den Fetish Pub Crawl, den Zug in Fetishgear durch die Stuttgarter Szene; Startpunkt ist das LC Stuttgart Vereinslokal Eagle. Dort trifft man sich auch am Freitag zur „Le(i)der geil?“-Party.

Höhepunkt ist der Samstag: Freunde von Rubber und Sneaker sowie das Puppy-Rudel kommen zusammen bei der „GPS“-Party im Cruising-Klub „Club 2B“, oder man trifft sich auf der „Fetish Sensation“-Party im Cruising- und Erlebniskino Blue Box.

28.4. – 1.5., Maitreffen des LC Stuttgart, mehr Infos und VVK über www.lc-stuttgart.de