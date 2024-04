Maitreffen LC Stuttgart

× Erweitern Foto: LC Stuttgart e.V. / RTFM „Maitreffen-LCStuttgart-2024“

Wer sich wundert, wieso rund um den ersten Mai auffällig viele Fetisch-Männer in Stuttgart unterwegs sind: Der LC Stuttgart lädt mal wieder zu seinem traditionellen Maitreffen und hat ein extra-fettes, fünftägiges Programm zusammengestellt. Den Auftakt macht am 30. April der Fetish Pub Crawl durch die Stuttgarter Szenekneipen (Start um 19 Uhr im reBoots) mit einem abschließenden Welcome-Get-Together im Eagle. Die folgenden Tage sind gespickt mit Fetisch-Specials wie zum Beispiel dem Puppy-Walk („Gassi gehen“) mit anschließender „Gummi-Puppy-Sneaker“-Party im Club 2B oder einem Rundgang durch Stuttgarts Kunstgalerien. Höhepunkt wird die „Kink Factory“-Party in Asperg am Samstag: hier gibt’s nicht nur genügend Raum zum Ausleben aller Fetisch-Fantasien, sondern auch satten Sound für die Tanzfläche. Checkt die Website des LC Stuttgart für alle Programm-Details und den VVK für die einzelnen Events.

30.4. – 4.5., Maitreffen des LC Stuttgart, www.lc-stuttgart.de/events/maitreffen/

4.5., Kink Factory Party im Four Runners Club, Heckenwiesen 14, Asperg, 21 Uhr