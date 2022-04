Medizinisches Know-how trifft technische Innovation

Eine echte Erfolgsstory kann der Dermatologe Dr. med. Thomas Zimmermann vorlegen: Seit 2003 ansässig mit seiner Hautarztpraxis in Heusenstamm, wurde 2012 neu gebaut und es entstand neben der Dermatologie ein Laserzentrum und die Anfänge des Ästhetikinstituts. Die Planung machte er gemeinsam mit seinem Mann Andreas Emmrich, der als Heilpraktiker und Osteopath mit in das Gebäude einzog.

Dr. Zimmermann machte sich innerhalb von kurzer Zeit durch seine nationale und internationale Referententätigkeit in der ästhetischen Medizin einen Namen und genauso schnell stieg die Nachfrage seiner Patient*innen nach Anti Aging-Behandlungen. 2017 wurde bereits eine zusätzliche Privatpraxis, speziell für Ästhetikbehandlungen, im Hotel Kempinski Gravenbruch eröffnet.

Die Nachfrage an ästhetischen Behandlungen und Anti-Aging ist in den vergangenen 20 Jahren auch bei Männern gestiegen und immer mehr Männer engagieren sich für ihr äußeres Erscheinungsbild. Mit Hyaluron werden heute nicht nur Falten unterspritzt oder Gesichtsveränderungen aufgrund einer HIV-Lipodystrophie behandelt – man kann sogar modellieren und so dem Gesicht zum Beispiel ein markanteres Aussehen verleihen. „Gerade wenn man von LGBTIQ*-Diversität spricht gibt es Männer oder Frauen, die maskuliner oder femininer aussehen möchten. Auch jenseits der Trans*-Community, die auch zum meinen Patienten gehören“, meint Zimmermann.