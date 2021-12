Mehr Museumsufer Frankfurt

× Erweitern Foto: Thomas Feuerstein, Courtesy: Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Ausstellung im Frankfurter Kunstverein: Thomas Feuerstein „HYDRA“, 2021, Ausstellungsansicht Muffathalle München 2021 / mit Unterstützung von Muffathalle München 2021

Willkommen zurück – jetzt mit 38 Museen am Museumsufer Frankfurt! Neu dazugekommen ist das Deutsche Romantik Museum, das im Herbst 2021 eröffnet hat; es kombiniert Originale und multimediale Ausstellungsformen zur Epoche der Romantik.

Andere Museen warten im Winter mit Schwergewichten der Kunstgeschichte auf: „Nennt mich Rembrandt!“ im Städel beleuchtet die Geschichte des niederländischen Meisters, die Schirn widmet Paula Modersohn-Becker eine Retrospektive und zeigt Klara Walkers Scherenschnitte, die Rassismus und Sexualität thematisieren.

Diskurse stoßen der Kunstverein mit Positionen zur „Intelligenz der Pflanzen“ und das Weltkulturen Museum mit „Invisible Inventories. Zur Kritik kenianischer Sammlungen in westlichen Museen“ an. Das Historische Museum zeigt ein Ausstellungsprojekt zum Nationalsozialismus in Frankfurt.

Das alles und noch viel mehr lässt sich mit dem MuseumsuferTicket erleben: Für 21 Euro können mit diesem Ticket 38 Museen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen besucht werden. Der klassische Geschenktipp bleibt natürlich die MuseumsuferCard, mit der man für 89 Euro ein ganzes Jahr lang alle 38 Museen besuchen kann.

