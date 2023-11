× Erweitern Foto: SWR / Georges Pauly Meine Freundin Volker ARD FILMMITTWOCH IM ERSTEN, "Meine Freundin Volker", am Mittwoch (17.05.23) um 20:15 Uhr im ERSTEN.Lukas (Bruno Thiel), Vivian (Axel Milberg)© SWR/Georges Pauly, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ARD-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Georges Pauly" (S2+). NDR Presse und Information/Fotoredaktion, Tel: 040/4156-2306 oder -2305, pressefoto@ndr.de

Die aus dem Netzwerktreffen „OFfenQueer“ entstandene Filmreihe „Offenbacher Filmgröszen“ zeigt am 18. November Piotr Lewandowskis Fernsehfilm „Meine Freundin Volker“.

Die aus dem Netzwerktreffen „OFfenQueer“ entstandene Filmreihe „Offenbacher Filmgröszen“ zeigt im November Piotr Lewandowskis Fernsehfilm „Meine Freundin Volker“. Die Story spielt in Hamburg: Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist die bekannteste Dragqueen von St. Pauli. Als sie Zeugin eines Mafia-Angriffs wird, muss Vivian untertauchen. Als Volker ohne Fummel, weg von Hamburg und raus aufs platte Land lebt er nun bei der Lehrerin Katja (Kim Riehle) und ihrem Sohn Lukas (Bruno Thiel). Mit der kleinen Familie und als Leiter der Musical-AG an Katjas Schule entdeckt Volker ein vollkommen neues Leben, das ihm zusehends gefällt. Doch die Vergangenheit holt ihn ein … „Meine Freundin Volker“ feierte am IDAHOBIT* 2023 seine TV-Premiere. Auch Stars aus dem GAB-Land wirken beim Film mit: Tante Gladice ist als „Gudrun die Göttliche“ zu sehen, außerdem dabei sind Schauspieler Carsten Strauch, die Queens Electra Pain und Kelly Heelton sowie Rachel Invention aus Stuttgart. Zur Vorführung in Offenbach sind der Regisseur und die Stars des Films als Live-Gäste angekündigt.

18.11., Filmklubb Offenbach, Isenburgring 36, Offenbach, 20 Uhr, filmklubb.de