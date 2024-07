Monnem Pride 2024

× Erweitern Foto: bjö „MonnemPride“

Alles ganz neu: Der „Monnem Pride“, der CSD in Mannheim, wird in diesem Jahr zum ersten Mal vom QZM, dem queeren Zentrum Mannheim, in enger Zusammenarbeit mit der Community organisiert – passend zum Motto „Zusammen eins: intersektional, antifaschistisch, queer“. „Wir betonen mit dem Motto unsere klare Haltung gegen rechtsextreme Parteien und Gruppen; gegen die Aneignung von rechtsextremen Parolen und gegen Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft, die mit Hass, Hetze, Gewalt und mit allen Mitteln spalten und demokratische Grundwerte abschaffen wollen“, so QZM-Vorstandsmitglied Ilka Kaufmann. Susanne Hun, Vorsitzende des QZM ergänzt: „Wir sind mit allen Menschen solidarisch, die eine offene und wertschätzende Gesellschaft fördern und leben wollen – unabhängig von ihrer sozialen oder ethischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der geistigen, psychischen oder körperlichen Fähigkeiten, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechtsbewusstseins, des Geschlechtsausdrucks oder der Religion und Weltanschauung“.

× Erweitern Foto: MonnemPride „MonnemPride-Demoroute“

Die Demoaufstellung wird an der Augustaanlage sein, der Zug führt vorbei am Wasserturm über die Planken und biegt vor dem Paradeplatz ab, um zum Alten Messplatz weiterzulaufen. Dort findet das Platzfest mit einem bunten Bühnenprogramm statt.

13.7., Monnem Pride, 12 Uhr Eröffnungskundgebung Augustaanlage, 12:30 Uhr Demostart, 15 – 21:30 Uhr Fest auf dem Alten Messplatz, Mannheim, mehr Infos über monnempride.de