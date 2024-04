Mr. Deaf Fetisch And Bear Germany

× Erweitern Foto: deaf-fetish-bear-germany.webnote.at Die amtierenden Mr Deaf: Przemyslaw (Mr Deaf Bear Germany) und Fred (Mr Deaf Fetish Germany).

Der FLC Frankfurt begrüßt im April die bundesweite Gruppe „Deaf Leather & Bear Germany“ und richtet die 20. Wahl der „Mr. Deaf Fetish Germany” und „Mr. Deaf Bear Germany” aus.

Die Community der gehörlosen Fetisch- und Bear-Freunde haben sich im Jahr 2002 zur Interessengemeinschaft „Deaf Leather & Baer Germany“ zusammengeschlossen. Neben der gemeinsamen Vorliebe für Bären und Fetische aller Art möchte man vor allem, dass Hörende und Gehörlose zusammenfinden. Dafür organisiert die Gruppe nicht nur regelmäßige gemeinsame Besuche auf CSDs und anderen Communityveranstaltungen, sondern auch eine jährliche Mr. Wahl, die in wechselnden Städten ausgetragen wird. Frankfurt war bereits 2003 und 2006 Gastgeber.

Das lange Wochenende der 20. Jubiläums-Wahl startet am 25. April mit einem Welcome-Event im Switchboard. Die Kandidaten stellen sich am 26. April im Lucky’s vor. Die Wahl findet dann am darauffolgenden Abend im Switchboard statt. „Für uns ist es wichtig, dass das gesellige Beisammensein mit Gehörlosen und Hörende als normal angesehen werden soll“, sagt die Gruppe

„Alle Fetischfreunde, Bären und Freunde aus dem In- und Ausland sind bei uns immer herzlich willkommen! Wir freuen uns auf euren Besuch und gegenseitigen Kontakt“.

25. – 28.4., Wahl des Mr. Deaf Fetish Germany und Mr. Deaf Bear Germany, mehr Infos über deaf-fetish-bear-germany.webnode.at, www.flc-frankfurt.de