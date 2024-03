Mr. Fetish Hessen: Kandidaten* gesucht

× Erweitern Foto: bjö MrFetishHessen-2023_Shkody Shkody ist der amtierende Mr. Fetish Hessen

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren für die diesjährige Wahl des Mr. Fetish Hessen im Rahmen der Leather Odyssey des FLC im Juni. Gesucht wird der Vertreter* der hiesigen Fetisch-Szene, der ein Jahr lang bundesweit die Fetisch-Community repräsentiert. Vom 1. bis 30. April können sich Kandidaten* bewerben. Alle Fetisch-Freunde sollen sich angesprochen fühlen – egal ob es sich um Leder, Sports- oder Rubberwear, Puppys oder Skin-Mates handelt. Der FLC hat letztes Jahr den Titel „Mr. Leather Hessen“ in „Mr. Fetish Hessen“ geändert, genau um das zu verdeutlichen. „Fetisch kann auch jung, Plus-Size und migrantisch sein. Ich zeig’s euch!“ war das Motto, mit dem Shkody im vergangenen Jahr den Titel holte. „Ich habe mit Pup-Play angefangen und habe mich, ich sag ich jetzt mal, ‚upgegradet‘ mit Leder und Military, aber auch Bondage“, erklärte Shkody im GAB-Interview. Unter anderem war er auch Mit-Initiator des U35-Stammtischs des FLC für junge Fetisch-Freunde*. Die Wahl zum Mr. Fetish Hessen findet im Rahmen der Leather Odyssey statt, ein mit vielen Veranstaltungen, Kulturprogramm, der Wahl-Party „Fetish Desire“ in der Grande Opera und einem mit Abschiedsbrunch gespickten, langen Fetisch-Wochenende, zum dem Fetisch-Freunde aus ganz Deutschland erwartet werden. Moderiert wird die Wahl von Greta von Breitenbach vom Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz sowie von Tante Gladice. Für die Wahl und die anschließende Party gilt auch dieses Jahr: All Genders Welcome!

21. – 23.6., Leather Odyssey des FLC mit Wahl zum Mr. Fetish Hessen 2024, Bewerbungsfrist 1. bis 30.4. über www.flc-frankfurt.de/mfh/

Offener Clubabend des FLC: 1. Mittwoch im Monat im Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, ab 20 Uhr