Naturausflug: Landhaus Alte Scheune

Foto: Alte Scheune „AlteScheune-1"

Das gute an Frankfurt ist unter anderem, dass die ländliche Idylle gar nicht so weit von Stadtkern entfernt ist. Mit einer schönen Fahrradtour oder einem kleinen Wanderausflug ist man schnell mitten in der Natur – was umso hübscher ist, wenn man ein attraktives Ziel angepeilt hat. Zum Beispiel das Landhaus Alte Scheune in Nieder-Erlenbach. Der historische Hof beherbergt heute sowohl ein Hotel als auch ein erstklassiges Restaurant mit einem urigen Innenhof, der in den Sommermonaten zum Freiluft-Gartenrestaurant wird. Hier speist man umgeben von viel Grün unter alten Bäumen; Urlaubsfeeling gibt’s außerdem mit dem extra-großen Standkorb, in dem bis zu vier Personen an einem integrierten Tisch Platz nehmen können. Weil der Standkorb so beliebt ist, empfiehlt sich hier auf jeden Fall eine vorherige Reservierung.

Foto: Alte Scheune „AlteScheune-2"

Auf der Speisekarte finden sich regionale wie saisonale Spezialitäten, angefangen von der Grünen Soße und frischem Flammkuchen über feine Fleisch- und Fischgerichte und raffinierte vegetarische Kompositionen bis hin zu Deftigem vom Grill. Just hat die Spargelsaison begonnen, die die Alte Scheune mit einer extra Spargelkarte begleitet. Und weil die Qualität hier immer stimmt, wird auch das Dessert mit frischen Erdbeeren zum Gedicht. „Im Sommer laden wir außerdem das ein oder andere Mal zum BBQ“, ergänzt Inhaber Christian Gumprecht. Die Alte Scheune bietet außerdem einen großartigen Veranstaltungsservice von privaten Feiern bis zu Seminaren und Geschäftstagungen – und natürlich werden insbesondere Hochzeiten in der Alten Scheune besonders gern gefeiert.

Landhaus Alte Scheune, Alt Erlenbach 44, Frankfurt / Nieder-Erlenbach, Tel 06101 544000, Restaurant Mo bis Sa ab 17 Uhr, sonntags Ruhetag, www.alte-scheune.de