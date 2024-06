Neu in der Metropol Sauna: BEAR BASH

× Erweitern Foto: Metropol Sauna „Bear-Bash“

Mit dem BEAR BASH kommt ab dem 15. Juni ein neues Event in die Metropol Sauna: Jeweils am dritten Samstag im Monat gilt ab 18 Uhr bärig-herzliche Wohlfühlatmosphäre für Bears and Friends – für Otter, Silbergrizzlys und Bear-Chaser wird’s gemütlich! Stündlich fruchtige Aufgüsse und eine exklusive Schaumparty Deluxe sorgen für den Wellness-Faktor. Serviert wird außerdem ein „Bear-Menue“, das für 19,90 Euro ein komplettes Mahl inklusive Aperitif (auch alkoholfrei), Hauptgang, Salat, Dessert und Espresso bietet. Um 22 Uhr wird unter allen anwesenden Gästen eine 6er-Karte im Wert von 125 Euro verlost. Wir sagen: Woof!

Jeden dritten Samstag ab 18 Uhr: BEAR BASH, Metropol Sauna, Schwedenkronenplatz, Frankfurt, alle Infos über www.metropol-sauna.de/frankfurt