Night Queens Double-Feature

× Erweitern Foto: overline.tv Miss Shangri-La

Gleich zwei Mal ist Jessica Walkers turbulente Travestie- und Drag-Revue im Juli zu sehen – als Special bei den Grüne Soße Festspielen und – ganz regulär – als monatliches Gastspiel im Moxy Frankfurt East.

Wobei „regulär“ für die Night Queens wirklich kein passender Begriff ist. Auf der Moxy Bühne präsentiert Jessica Walker eigene Nummern und hat sich wie immer drei Queens eingeladen: die fabulöse Kelly Heelton, die leicht adipöse Frau von Format Tante Gladice und die paradiesbunte Miss Shangrila.

Foto: Alexander Kruska Giselle Hipps

Tags drauf heißt es:raus an die frische Luft! Am 10. Juli ist die Show zu Gast bei den Grüne Soße Festspielen – live und direkt auf der Freiluftbühne des Frankfurter Roßmarkts mit der beliebten Mischung aus Performance, Parodie, klassischer Travestie und Varieté. Jessica Walker, die Mutter der Frankfurter Drag-Szene, hat sich wie immer drei Gast-Queens für den fulminanten Abend eingeladen: Kelly Heelton bringt neben brasilianischem Temperament auch ihre Skills als Tänzerin, Sängerin, Performerin, Queen und Diva auf die Bühne. Tante Gladice schafft mit ihrem sonnigen Gemüt immer gute Laune; ihr Motto: Küsschen, Küsschen, hoch die Tassen! Giselle Hipps ist laut und schlagfertig und spielt immer mit einem Hauch von sexueller Schwungmasse. Go Girls!

9.7., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr,

10.7., Grüne Soße Festspiele, Roßmarkt, Frankfurt, 20 Uhr, Eintritt frei, www.nightqueens.de