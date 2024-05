Night Queens: Warmer Mai

× Erweitern Foto: overline.tv „JessicaWalker“ Jessica Walker

Die neueste Ausgabe der erfolgreichen Drag- und Travestie-Revue mit Jessica Walker und Gästen findet am 17. und 18. Mai statt – bestimmt lassen sich die Queens vom Internationalen Tag gegen Homophobie IDAHOBITA* inspirieren!

Foto: Harpy Fatale „HarpyFatale“ Foto: overline.tv „GiselleHipps“ Foto: overline.tv „GraciaGracioso“

Neben Gastgeberin Jessica, die natürlich auch eigene Nummern zum Abend beisteuert, sind im Mai dabei: Die Diva-Deluxe-Siegerin 2023 Harpy Fatale, die auf ihre Skills als professioneller Tänzer und Choreograf sowie ihre Londoner Drag-Erfahrung zurückgreifen kann; ihr Motto: das Leben muss nicht so ernst genommen werden. Giselle Hipps ist diesmal nicht in ihrer Rolle als Drag-Slam-Moderatorin dabei, sondern bringt Showeinlagen, die laut, schlagfertig und mit einem Hauch sexueller Schwungmasse versehen sind. Aus Mainz kommt Glamour-Queen Gracia Gracioso, die schon lange im Drag-Zirkus mittanzt, es aber madonnagleich immer wieder schafft, sich selbst neu zu erfinden – sie ist eben eine Dame mit Sti(e)l! Die Tickets sind begehrt, also schnell eins sichern!

17. und 18.5., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, Freitag Showstart 21 Uhr, Samstag 20 Uhr, Tickets über www.nightqueens.de