Night Queens

Das bunte Drag-Karussell mit Jessica Walker dreht sich auch im Februar weiter und präsentiert neben Miss Walker wieder drei Queens der Extraklasse: Kelly Helton (Foto) wird eine heiße Lektion in brasilianischem Carnaval geben, Miss Shangrila überzeugt mit extravaganten Kostümen und André Castell zeigt, dass in jeder Performance, egal ob Königin der Nacht oder Hausfrau in der Kittelschürze, eine glamouröse Note liegt.

Schick: Im Anschluss geht die Show nahtlos in die Gorgeous-Party mit den DJs Marco Sönke und Marc Keen über.

15.2., Mantis Roofgarden, Katharinenpforte 6, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.nightqueens.de

ab 23 Uhr: Gorgeous-Party, House und Electro, www.gorgeous-party.de