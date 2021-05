Nippon Connection digital

× Erweitern Foto: Nippon Connection Nippon Connection HIS

Das Japanische Filmfestival Nippon Connetion hat in Frankfurt eine lange Tradition und findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Im digitalen Programm zu sehen ist der queere Film „his“ des Regisseurs Rikiya Imaizumi.

Während ihrer Studienzeit waren Shun und Nagisa ein Paar. Mit dem Start ins Berufsleben entscheidet sich Nagisa jedoch gegen seinen Freund. Seine Homosexualität hatte Nagisa bisher geheim gehalten – aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung und aus Angst um seine berufliche Karriere. Das Paar trennt sich und Nagisa startet ein völlig neues Leben: Er wandert nach Australien aus, heiratet eine Frau und das Ehepaar bekommt eine Tochter.

Doch mit dieser Beziehung wird Nagisa nicht glücklich. Er lässt sich von seiner Ehefrau scheiden und kehrt nach acht Jahren zurück nach Japan, zusammen mit seiner Tochter Sora – um wieder mit Shun zu leben. Dieser hat sich inzwischen in ein kleines Dorf in der japanischen Provinz zurückgezogen. Die Liebe zwischen den beiden kehrt zurück, doch Nagisa sieht sich mit einem Sorgerechtsstreit konfrontiert. Rückhalt finden die beiden überraschenderweise in der überalterten Dorfgemeinschaft.

Regisseur Riyika Imaizumi spielt in seinem Film sowohl mit den gängigen Geschlechternormen als auch mit dem traditionellen Begriff der Familie. Homosexualität in Japan ist mit westlichen Vorstellungen nur schwer zu vergleichen: Zwar war und ist Homosexualität in Japan nicht verboten – das klingt liberal, hat seine Ursprung aber in der allgemeinen Haltung zur Sexualität: Sie wird als Teil der Privatsphäre nicht größer diskutiert und eher ignoriert.

Gesellschaftlich gilt Homosexualität allerdings als Makel; ein gemeinsames Leben eines gleichgeschlechtlichen Paares ist aufgrund der strengen gesellschaftlichen Regeln kaum denkbar. Scheinehen sind für Homosexuelle daher relativ üblich.

Das Filmfest Nippon Connection zeigt Riyika Imaizumis Film „his“ im Rahmen seines digitalen Programmes. Er ist von 1. bis 6. Juni als Video-on-Demand zu sehen.

