Noite de Fado

× Erweitern Foto: tony-riga.de TonyRigaMatthiasBaumgart

Wer schon mal Urlaub in Portugal gemacht hat, kennt Fado, die traditionellen Lieder, die von Sehnsucht, Traurigkeit und vom Leben der Portugiesen erzählen. „Saudade“ nennt man dieses Gefühl, das übersetzt so etwas wie „Weltschmerz“ oder „Wehmut“ bedeutet, aber auch wie eine traurige Schönheit empfunden wird. Dieses tief verwurzelte Gefühl ist prägend für die portugiesische Mentalität und findet im Fado seinen künstlerischen Ausdruck. Die Tradition des Fado ist lebendig und wird durch junge Sängerinnen wie Mariza weitergetragen und weiterentwickelt. Der Frankfurter Sänger und Entertainer Tony Riga ist seit Jahren fasziniert von Fado; mit dem bekannten Frankfurter Gitarristen Matthias Baumgardt hat er einen Liederabend erarbeitet, der die eigentümliche Gefühlswelt erklärt und zeigt, dass „Saudade“ in jedem von uns liegt. Und dass es auch heitere Fados gibt!

6.4., Denkbar, Spohrstr. 46a, Frankfurt, 20 Uhr, tony-riga.de, denkbar-ffm.de