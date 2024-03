Ode an den Wald

× Erweitern Foto: Ellie Davies / Courtesy of A.galerie, Paris @agalerieparis Waelder-Stars9 Ellie Davies „Stars 9”, 2014-2015, Fotografie

Unsere Begeisterung für den Wald als Ort der Erholung und Regeneration wäre ohne die Epoche der Romantik kaum denkbar – diese These wird in der Ausstellung im Museum Sinclair Haus aufgestellt. Das Museum ist einer von drei Ausstellungsorten der Gemeinschaftsausstellung „Wälder – von der Romantik in die Zukunft“.

× Erweitern Foto: Bernhard Dautzenberg Waelder-Urwald August Cappelen u. Johann Wilhelm Schirmer „Sterbender Urwald nach dem Sturm“, 1851/52, © Museum Zitadelle Jülich, Landschaftsgalerie

„Ich ging im Walde so vor mich hin, und nichts zu suchen – das war mein Sinn“, dichtete Goethe. Vielleicht nicht das beste Beispiel für die Begeisterung der Künstler*innen der Romantik, die im Wald ein Sinnbild für Schönheit und Eigenständigkeit der Natur sahen. Mehr noch: Der Wald regte die Fantasie an, er wurde plötzlich „wunderbar“, manchmal auch unheimlich – auf jeden Fall wollte man sich emotional von ihm berühren lassen und so eine Verbindung zwischen Mensch und Natur schaffen. Als Ergänzung zu den Werken der Romantik zeigt das Museum Sinclair Haus zeitgenössische Kunst, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungen beruht; dabei kann man erkennen, dass die romantischen Werke wie Vorläufer eines ökologischen Denkens wirken; „Ein poetisches Verständnis von Natur, verbunden mit faktenbasierten, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ist unverzichtbar, um den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen“, sagt das Team des Museum Sinclair Haus.

× Erweitern Foto: © Yann Arthus-Bertrand Waelder-Ashes Yann Arthus-Bertrand „Ashes, Côte-d’Ivoire“, 1998, Fotografie

Das Thema Wald wird im März von insgesamt drei Museen aufgegriffen: Neben dem Museum Sinclair Haus zeigen auch das Deutsche Romantikmuseum und das Senckenberg Naturmuseum ab dem 16. März Sonderausstellungen zum Thema und laden gemeinsam zu einer interdisziplinären Entdeckungsreise durch die Wälder der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

16.3. – 11.8., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, www.museum-sinclair-haus.de, sowie im Senckenberg Naturmuseum, Senckenberganlage 25, Frankfurt, museumfrankfurt/senckenberg.de, und Deutsches Romantikmuseum, Großer Hirschgraben 23 – 25, Frankfurt, deutsches-romantik-museum.de